iPhone 13, sempre più probabile la versione da 1TB: addio 128 Gigabyte?

Con il passare delle settimane, si fa sempre più probabile l'estensione della memoria interna per la prossima generazione di iPhone. Ne è convinto 9to5Mac, secondo cui iPhone 13 sarà disponibile sul mercato anche con una variante con 1 terabyte di spazio di archiviazione.

Il rumor proviene da un nuovo rapporto pubblicato dalla società di investimento Wedbush, che cita alcune fonti nella catena di approvvigionamento. Qualora tale indiscrezione dovesse trovare conferma, la tredicesima generazione degli smartphone made in Apple segnerebbe un raddoppio della memoria massima, dal momento che attualmente il massimale è rappresentato da 512 gigabyte. Non è chiaro però se questa novità coinciderà con il pensionamento del modello base da 128 gigabyte o meno: Apple non è nuova a decisioni di questo tipo, ecco perchè non è da escludere che iPhone 13 Pro possa partire con 256 gigabyte di storage.

Non si tratta della prima volta che sul web circola tale indiscrezione: in passato anche l'affidabile leaker Jon Prosser ne aveva parlato. Qualche settimana fa sul web era circolata la voce secondo cui iPhone 13 Pro potrebbe arrivare con 1Tb di memoria e display a 120Hz.

Tra le altre società che hanno deciso di lanciare smartphone da 1 terabyte figurano anche Samsung ed Asus, che l'hanno fatto nell'ormai lontano 2019. Sembra essere confermato, al momento l'iPhone 13 Mini sembra essere confermato.