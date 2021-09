iPhone 13, problemi su Apple Store con i preordini: utenti frustrati

L'apertura dei preordini di iPhone 13 su Apple Store non è filata liscia come sempre. Secondo quanto riportato da vari utenti attraverso i social, l'esperienza di prenotazione dei nuovi smartphone del colosso di Cupertino è stata tutt'altro che semplice.

Twitter infatti è stato inondato di lamentele da parte di coloro che hanno tentato di portare a casa i nuovi smartphone del colosso di Cupertino, ma che hanno segnalato la comparsa di varie tipologie di errori.

Segnalazioni simili sono giunte anche dall'Italia, dove in alcuni casi è stato difficile portare a termine la procedura di acquisto.

Sul social network col passare del tempo si moltiplicano le segnalazioni e lamentele da parte degli utenti, alcuni dei quali definiscono il processo di preordine di iPhone 13 "la peggiore esperienza di checkout mai avuta nella storia di iPhone". Un utente lamenta la comparsa di tantissimi errori, ma anche tempi di caricamento lenti e pulsanti che non funzionavano.

A far aumentare ulteriormente la frustrazione il fatto che, nel momento in cui sono riusciti a completare l'ordine, alcuni si sono ritrovati di fronte tempi di consegna significativamente più elevati rispetto a quelli originali. In alcuni casi infatti è stato notificato l'arrivo per il 5 Ottobre, in ritardo rispetto al 24 Settembre.

Ricordiamo che anche Amazon ha aperto i preordini di iPhone 13 e da qualche ora sono disponibili tutti i modelli. Questa mattina sono intanto emerse nuove informazioni sulla capacità delle batterie di iPhone 13.