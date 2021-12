iPhone 13: i problemi con le scorte sono stati finalmente risolti in tutto il mondo

Le scorte di iPhone 13 a Natale non sono state così scarse come pensavamo, ma la situazione è stata lontana dalla perfezione, con alcuni modelli del device ancora introvabili sul mercato. Tuttavia, stando a quanto riporta l'agenzia finanziaria JP Morgan, i tempi di spedizione di Iphone 13 stanno migliorando di giorno in giorno.

Come ampiamente previsto da alcuni report sulla disponibilità di iPhone 13, Apple sembra riuscita a bilanciare domanda e offerta per il suo device flagship, accorciando i tempi tra una spedizione e l'altra, soprattutto per quanto riguarda i modelli Pro e Pro Max del device, che sono anche quelli più difficili da trovare sul mercato.

Secondo l'analista di JP Morgan specializzato in campo Apple Samik Chatterjee, i tempi medi di spedizione sono di tre giorni per iPhone 13, 13 Mini e 13 Pro Max, mentre si alzano a 5 giorni per iPhone 13 Pro. Le cose vanno ancora meglio sul mercato americano, dove i tempi di spedizione scendono a due giorni per i modelli Pro e Pro Max del device di Cupertino e addirittura a zero giorni (cioè piena disponibilità in-store) per iPhone 13 "standard" e Mini. Tempi d'attesa azzerati anche in Cina, il secondo mercato di riferimento di Apple dopo gli Stati Uniti.

Secondo Chatterjee, la riduzione dei tempi di attesa per le spedizioni dovrebbe migliorare le previsioni di guadagno di Cupertino per il quarto trimestre del 2021 e per il 2022: solo nel terzo trimestre del 2021, infatti, Apple ha perso sei miliardi di Dollari per via della carenza di device, in particolare di iPhone 13 Pro e Pro Max, sul mercato.