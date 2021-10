iPhone 13: la produzione non riprende, la stagione natalizia sarà problematica?

Da qualche settimana si susseguono i report sul possibile taglio di produzione di iPhone 13 da parte di Apple. Alle incertezze sulla disponibilità dei nuovi iPhone si aggiungono ora anche le parole dell'analista Samik Chatterjee, di JP Morgan, secondo il quale Apple non avrà abbastanza telefoni per soddisfare la domanda della stagione nataliza.

Le parole di Chatterjee seguono di qualche giorno la conferma dei ritardi nella produzione di iPhone 13, che secondo Bloomberg sarebbe stata rallentata, e non tagliata come altri esperti credevano. Secondo Chatterjee, i guadagni di Apple per l'anno fiscale saranno elevati grazie alla grande performance di vendita di iPhone 12, ma la stessa azienda di Cupertino starebbe convincendo i propri investitori a rivedere le proprie stime al ribasso per via della mancanza di unità di iPhone 13 per coprire tutto il mercato il prossimo Natale.

In un articolo riportato da Apple Insider, Chatterjee riporta che "Come avevo detto all'inizio di ottobre, il principale collo di bottiglia della produzione di iPhone 13 rimane il modulo della fotocamera. I dati indicano che il lockdown legato al Covid 19 in Vietnam [dove viene prodotto il modulo fotografico di iPhone 13, ndr] ha passato la sua fase peggiore, perciò la produzione potrebbe riprendere ma comunque con alcune sfide impegnative nel breve termine". Insomma, a trattenere la produzione di iPhone 13 è il suo modulo per la fotocamera, e i problemi non si risolveranno a breve.

La ripresa dei normali ritmi aziendali in Vietnam ha convinto JP Morgan che la produzione di iPhone 13 tornerà a ritmi sostenuti nel medio periodo, probabilmente dal secondo quarto del 2022. Tuttavia, gli azionisti paiono ancora piuttosto incerti sui nuovi iPhone: dopo l'annuncio di iPhone 13, infatti, le azioni di Apple si sono alzate solo dell'1,3%, una cifra piuttosto bassa se confrontata con gli scorsi prodotti di Cupertino.