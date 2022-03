iPhone 13 sarà protagonista dell'evento Apple di stasera: in arrivo un'importante novità

Mentre continuano ad emergere rumor sulle specifiche tecniche di iPad Air 5, sul web un leaker ha affermato che durante l’evento Apple di stasera, 8 Marzo 2022, ci sarà spazio anche per iPhone 13. Lo smartphone top di gamma 2021 di Apple infatti sarà tra i protagonisti del keynote.

Lo youtuber Luke Miani, citando “persone che hanno familiarità con la questione” ha affermato che durante il keynote Apple potrebbe presentare una nuova colorazione di iPhone 13. La nuova variante si differenzierà ovviamente solo per la scocca, che dovrebbe avere una tonalità verde scuro che si aggiungerà alle opzioni esistenti rosa, blu, mezzanotte, bianco e rosso.

Non si tratterebbe di una novità assoluta, dal momento che Apple anche gli scorsi anni ha utilizzato questi keynote d’intermezzo per lanciare nuove colorazioni dei suoi smartphone lanciati in precedenza, e tendiamo a credere che anche stasera sarà così. E’ inoltre attesa anche la data di lancio di iOS 15.4, il nuovo major update per iOS 15 che introdurrà un’ampia gamma di novità.

Parallelamente, oggi sono emersi anche alcuni rumor su iPhone 14 Pro, che a quanto pare sfoggerà un notch con design rinnovato con “foro + pillola”, mentre quello attuale dovrebbe salutare definitivamente nel 2023.

Ovviamente vi invitiamo a restare su queste pagine per tutte le notizie dal fronte Apple.