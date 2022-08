iPhone 13, qualità del segnale inferiore ad altri smartphone Android, per uno studio

Secondo un nuovo test condotto dai redattori del blog cinese MyDrivers, la qualità del segnale internet di iPhone 13 sarebbe molto inferiore a quella di altri smartphone di punta.

In un rapporto pubblicato sul blog, si è scoperto che l’esperienza di gioco da smartphone sarebbe influenzata da problemi di segnale di rete. Se questo è relativamente buono, la maggior parte degli smartphone non segnaleranno problemi. Tuttavia, quando il segnale è scarso, le performance sono diverse per ciascuno smartphone.

Per tale ragione, è stato fatto un confronto tra OnePlus 10 Pro, iPhone 13, Redmi K50 e Motorola X30, quindi quattro smartphone estremamente popolari. I test sono stati effettuati in un’area con scarso segnale, in quanto è stato scoperto che nel test completato in ambienti normali la differenza nella capacità di ricezione dei quattro telefoni cellulari è minima ed impercettibile.

Durante le prove, sono stati avviati tra giochi: League of Legends Mobile Games, Peace Elite e Call of Duty Mobile Games. Per questi tre è stata testata la velocità di apertura del gioco e la stessa esperienza. Ne è scaturito che pur essendo lo smartphone più costoso dei tre, l’iPhone 13 si piazza in fondo alla classifica nonostante l’ottimizzazione dei giochi, le prestazioni, il riscaldamento e la durata della batteria.

Di conseguenza, se si gioca sotto la rete WiFi iPhone 13 può essere la scelta migliore. Mentre se si gioca spesso all’aperto o se il segnale WiFi è debole, allora l’esperienza offerta da iPhone 13 sarà più limitata a causa del segnale.

Secondo alcuni rapporti, intanto, le vendite di iPhone 13 non accennerebbero a diminuire, al punto che potrebbe rappresentare un problema anche per iPhone 14.