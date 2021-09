iPhone 13, le recensioni lodano la durata della batteria: il Pro Max arriva a due giorni!

Le principali testate internazionali hanno pubblicato le prime recensioni di iPhone 13 e 13 Pro Max, ad una settimana esatta dal keynote autunnale Apple nel corso del quale è stata svelata anche la nuova gamma di iPad.

Ad accomunare tutte le review c'è un elemento cardine: la durata della batteria. Secondo Engadget, l'iPhone 13 è riuscito a garantire un'autonomia di quasi due giorni con una sola carica, ed iPhone 13 Mini ha superato anche iPhone 12 Mini sopravvivendo quasi un giorno intero con un utilizzo leggero. Anche Wired ha evidenziato i notevoli miglioramenti sull'autonomia per l'iPhone 13 normale, mente definisce "deludente" quella del Mini, nonostante gli aggiornamento.

The Verge etichetta come "eccellente" l'autonomia garantita dall'iPhone 13 classico, ed ha pubblicato un dato esplicativo: lo smartphone con 5 ore di tempo su schermo è durato due giorni (nella prima giornata è stato utilizzato dalle 7 a mezzanotte in maniera intensa, mentre nella seconda l'utilizzo è stato più leggero).

Il test standard di Tom's Guide, invece, parla di 10 ore e 33 minuti di autonomia per iPhone 13 con navigazione web in 5G e luminosità dello schermo impostata a 150 nits. L'iPhone 12 si è fermato ad 8 ore e 25 minuti nello stesso test ed il Galaxy S21 a 9 ore e 53 minuti.

Lodato anche il lavoro su iPhone 13 Pro. The Verge afferma che lo smartphone "è partito dalla mattina presto con la ricarica al 100% ed è arrivato alle 23:00 con il 20% rimanente", con più di 4 ore di tempo sullo schermo.

Anche il Wall Street Journal conferma tale affermazione e parla di due giorni di autonomia per iPhone 13 Pro Max. In generale, tutti e quattro i modelli hanno garantito almeno un'ora in più di autonomia rispetto ai loro predecessori, ma l'articolo osserva che con il Pro Max si può tranquillamente andare avanti per più di un giorno con facilità.

Tom's Guide ha effettuato il test di durata della batteria standard, che ha "costretto" il telefono a ricaricare all'infinito pagine web sotto rete dati: la batteria di iPhone 13 Pro è durata quasi 3 ore in più rispetto all'iPhone 12 Pro e 2 ore in più rispetto al Galaxy S21 Plus.

Secondo alcune indiscrezioni, le vendite di iPhone 13 sarebbero superiori ad iPhone 12, con gli utenti che si stanno spostando verso i modelli Pro.