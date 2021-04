iPhone 13, alcuni rendering mostrano tante novità a livello di design

Il famoso blog hi-tech MySmartPrice ha avuto modo di mettere le mani su alcuni rendering 3D dei nuovi iPhone 13 che Apple dovrebbe lanciare in autunno. Le modifiche al design a quanto pare saranno tante, e pur non saltando immediatamente all'occhio sembrano essere significative.

Innanzitutto, il notch del display dovrebbe essere più piccolo, a conferma di quanto emerso in precedenza. Il cambiamento più importante però riguarda il layout del comparto fotografico posteriore che, come mostriamo attraverso l'immagine presente in calce, vede le due lenti del modello base posizionate in maniera diversa rispetto a quelle di iPhone 12.

A quanto pare, infatti, Apple potrebbe optare per un modulo con le fotocamere montate diagonalmente e non verticalmente. Le motivazioni non sono chiare e non è nemmeno noto se questo design riguarderà solo iPhone 13 o se abbraccerà anche l'iPhone 13 Mini. Del comparto fotografico di iPhone 13 si è discusso anche qualche giorno fa in un rapporto pubblicato in rete. In precedenza il DigiTimes, citando come sempre fonti del settore che hanno familiarità con i piani Apple, ha affermato che iPhone 13 potrebbe segnare l'estensione della stabilizzazione ottica dell'immagine su tutta la gamma. Nessun riferimento invece alla possibile integrazione del Touch ID sotto il display

Come sempre, consigliamo di prendere con le pinze i rumor come questi in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.