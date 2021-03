iPhone 13, il ritorno del Touch ID avverrà con un sensore di impronte sotto al display?

Il ritorno del Touch ID su iPhone 13 è decisamente uno dei rumor più trattati in questi mesi, tra analisti che riservano ancora dubbi al riguardo e altri appassionati che rilasciano concept che lo vedono integrato nel pulsante di accensione. Secondo l’ultima indiscrezione, tale funzionalità dovrebbe trovarsi sotto al display.

Stando infatti a quanto affermato dall’analista di Barclays Andrew Gardiner e tre dei suoi colleghi, ripresi poi da Macrumors, tutti i modelli di iPhone 13 attesi per il rilascio sul mercato entro la fine del 2021 giungeranno dotati di uno scanner di impronte digitali incorporato sotto il display, e non mancherà nemmeno l’ormai consolidato Face ID.

Ma la nota rilasciata da Gardiner e colleghi non finisce qui: essi avrebbero infatti aggiunto che la serie di smartphone ammiraglia del colosso di Cupertino avrà un notch più piccolo e lo scanner LiDAR sarà presente soltanto nella variante iPhone 13 Pro. Questa sembrerebbe essere una indiscrezione particolarmente condivisa dagli analisti del settore, tra cui anche il famoso Ming-Chi Kuo che, di recente, ha detto la sua anche sulle batterie in dotazione agli iPhone 13.

In particolare, però, la presenza di un notch ridimensionato sarebbe dovuta a cambiamenti relativi a Face ID: il piano di Cupertino sarebbe quello di portare “grandi novità” nel 2022, possibilmente adottando un display senza il notch attuale ma con un singolo, piccolo foro sullo schermo posizionato in un angolo, come nel caso di tanti altri smartphone Android oggi disponibili sul mercato. Trattandosi però di indiscrezioni, il nostro consiglio rimane sempre quello di prenderle con le pinze.

Tra le altre indiscrezioni riguardanti la gamma di smartphone iPhone 13, Nikkei Asia avrebbe parlato di un possibile abbandono della variante mini a causa di un taglio della produzione.