iPhone 13, nuovi rumor sulla versione da 1Tb: ecco quando potrebbe essere presentato

A pochi giorni dai rumor sulla presenza dell'Always On Display su iPhone 13, gli analisti di Wedbush tornano alla carica sulla prossima generazione di smartphone made in Apple, riportando in auge un'indiscrezione di cui si era già parlato in passato: il possibile lancio di un modello con 1 terabyte di memoria.

Nonostante le smentite di TrendForce, infatti, gli analisti citando alcuni "controlli nella catena di approvvigionamento" suggeriscono che la gamma di iPhone 13 potrebbe sfoggiare per la prima volta uno storage da 1 terabyte, una novità assoluta per la linea dal momento che fino ad ora Apple ha offerto un terabyte di memoria solo pergli iPad Pro di fascia alta.

"Dal punto di vista delle specifiche, abbiamo maggiore fiducia che iPhone 13 avrà un'opzione di archiviazione da 1 terabyte che è il doppio della capacità di archiviazione più alta offerta oggi (512 GB)" si legge nel rapporto, secondo cui tutti i modelli della linea avranno il sensore LiDAR.

Ma non è tutto, perchè nel rapporto Wedbush osserva anche che Apple dovrebbe presentare gli smartphone seguendo la tabella di marcia classica ed il keynote autunnale sarebbe previsto per la terza settimana di settembre. Coloro che hanno avuto modo di seguire la marcia d'avvicinamento ad iPhone 12, infatti, ricorderanno sicuramente che a causa della pandemia Apple ha presentato i dispositivi con un mese di ritardo.