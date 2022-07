iPhone 13 e Samsung Galaxy S22 sono come Nothing Phone(1) grazie a queste bellissime cover

Nothing Phone(1) è stato annunciato ufficialmente meno di una settimana fa, ma pare aver già fatto breccia tra la community degli utenti Android (e non solo). Uno dei motivi per cui lo smartphone ha colpito gli appassionati è sicuramente il pannello posteriore trasparente ideato da Nothing.

Qualcuno, però, potrebbe decidere di non cambiare telefono per Nothing Phone(1), pur desiderando uno smartphone con un design trasparente come quello inventato da Carl Pei e soci. Fortunatamente, un produttore di cover e custodie per telefono ha pensato ad una soluzione.

Dbrand, già nota per le sue cover colorate per Playstation 5, ha infatti lanciato una nuova serie di cover per smartphone dal nome "Something", la quale cita chiaramente per nome e per design il nuovo, iconico, smartphone di Nothing. Le custodie sono disponibili per iPhone 13 Pro Max, Google Pixel 6 Pro e Samsung Galaxy S22 Ultra, e forniscono ai tre device un look molto simile a quello del Phone(1), come potete vedere dall'immagine riportata in calce.

Il prezzo di partenza delle cover, acquistabili sul sito web di Dbrand, è di 25 Dollari. Le custodie potrebbero fare particolarmente gola agli utenti americani, specie dal momento che Nothing Phone(1) non uscirà negli Stati Uniti, ma comunque permettono a chiunque lo desideri di dare un look "alla Nothing" al proprio smartphone senza doversi per forza spostare sul nuovo hardware di Carl Pei.

Qualcuno, giustamente, ha però già sollevato un dubbio: siamo sicuri che quella di Dbrand sia solo una trovata pubblicitaria e non un furto del design di Nothing? A rispondere è la stessa azienda, che spiega che "Alcuni potrebbero accusarci di furto. Ecco la nostra risposta: non abbiamo rubato niente [il gioco di parole, nella versione inglese del testo, è "we stole nothing"]. "Non è furto, è plagio, che non è affatto un crimine. Abbiamo controllato".