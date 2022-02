iPhone 13 o Samsung Galaxy S22, qual è lo smartphone più potente? I benchmark

L'annosa domanda che chi ha intenzione di acquistare uno smartphone solitamente si pone è relativa alle performance. Infatti, non sono in pochi coloro che prendono visione dei classici confronti Apple contro Samsung prima di comprare il proprio nuovo dispositivo. In questo contesto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata ad alcuni benchmark.

Più precisamente, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e MacRumors, il noto portale PCMag ha deciso di mettere alla prova l'appena annunciata gamma Galaxy S22 e vedere come se la cava quest'ultima rispetto a un iPhone 13 Pro Max. A tal proposito, le piattaforme di benchmark utilizzate sono state principalmente Geekbench 5 e Basemark Web.

In entrambi i casi ad averla vinta è stato iPhone 13 Pro Max, che ha fatto registrare, ad esempio, 1.735 punti in single-core e 4.647 punti in multi-core su Geekbench 5, a fronte dei 1.232 punti in single-core e 3.433 punti in multi-core fatti registrare da Samsung Galaxy S22 Ultra. Su Basemark Web, invece, quest'ultimo dispositivo è arrivato a 552 punti, mentre l'iPhone 13 Pro Max ha raggiunto 1.139 punti.

C'è da dire che PCMag ha condotto anche altri test e che in determinati contesti, ad esempio relativi a GFXBench 5, Galaxy S22 Ultra ha fatto registrare risultati leggermente migliori in termini di FPS. Inoltre, la soluzione di Samsung sembra essere decisamente performante per quel che riguarda il mondo Android, nonché aver effettuato un salto in avanti non di poco conto rispetto alla generazione precedente. Tuttavia, ciò che emerge in linea generale dal confronto è una "vittoria" su parecchi fronti per iPhone 13 Pro Max.

Ci teniamo in ogni caso a sottolineare che i benchmark non sono di certo l'unico fattore che delinea la qualità di un prodotto, ma la "sfida" tra Snapdragon 8 Gen 1 e Apple A15 si è rivelata sicuramente interessante (per i test è chiaramente stata usata una versione Qualcomm di Galaxy S22 Ultra, ma ricordiamo che in Italia c'è l'Exynos).