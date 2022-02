iPhone 13 ancora in sconto su Amazon: cala ulteriormente il prezzo!

Cala ancora il prezzo dell'iPhone 13 su Amazon. Nello specifico, il colosso di Seattle propone uno sconto molto interessante che fa scendere ancora di più il costo e lo porta al minimo storico, con un risparmio di oltre 100 Euro rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli dello sconto:

Apple iPhone 13 (128GB) - Azzurro: 829 Euro (939 Euro)

Amazon propone la consegna a stretto giro di orologio, entro mercoledì 16 Febbraio 2022 per coloro che effettuano l'ordine nel corso delle prossime ore. E' anche disponibile il pagamento in dodici rate mensili Amazon da 69,09 Euro al mese a tasso zero ed interessi extra zero.

Tramite la scheda prodotto è possibile aggiungere anche la protezione extra AppleCare+ per iPhone 13, della durata di due anni, al prezzo di 169 Euro, oltre che accessori extra come le AirPods con case di ricarica tramite cavo, l'alimentatore USB-C da 20W, l'alimentatore MagSafe e custodie in silicone come quella MagSafe per iPhone 13.

Disponibile, ovviamente, anche l'opzione regalo. Amazon non ha specificato fin quando sarà disponibile lo sconto, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine come sempre in caso d'interesse nei confronti del prodotto in questione, onde evitare spiacevoli sorprese.

In giornata odierna è anche partito lo speciale di San Valentino di Euronics.