iPhone 13 già si fa sentire con i primi rumor: avrà display ProMotion a 120Hz?

La serie di smartphone top di gamma iPhone 12 ancora non è stata presentata, eppure in rete già si parla del suo successore iPhone 13. Per quanto sia fin troppo presto per diffondere voci al riguardo, Ross Young non si è risparmiato dal dire la sua riguardo non solo il futuro flagship di Apple ma anche iPhone SE 3: ecco gli ultimi rumor.

Stando a quanto scritto su Twitter, la lineup composta da iPhone 13, iPhone 13 Pro e Pro Max avrà display ProMotion da 6,1 pollici prodotti dall’azienda cinese BOE Technology, tecnologia touch integrata, Y-Octa e soprattutto refresh rate variabile fino a 120Hz grazie allo schermo LTPO (low-temperature polycrystalline oxide) in grado di offrire l’esperienza always-on senza consumare troppa batteria. Tutte queste voci sarebbero sostenute da immagini e informazioni ottenute da Mizuho Securities, ma consigliamo comunque di prenderli con le pinze.

Ancora, iPhone 13 Pro e 13 Pro Max potrebbero avere un comparto fotografico con sensori dalle dimensioni maggiori rispetto agli smartphone Apple ora disponibili e con scanner LiDAR, mentre le varianti base avranno le stesse lenti dell’iPhone 12 Pro Max in arrivo sul mercato. Infine, tutti i modelli della serie iPhone 13 supporteranno il 5G sub-6GHz.

Per quanto riguarda invece iPhone SE 3, secondo Young non arriverà nel 2020 ma nella primavera del 2022, e potrebbe avere un display LCD da 6,1 pollici, supporto a Touch ID e alla rete mobile di quinta generazione per frequenze sub-6GHz, lo stesso comparto fotografico dell’iPhone 11 e un design simile a quest’ultimo.

Intanto non ci resta che aspettare iPhone 12, di cui nelle ultime ore sono trapelate online informazioni riguardo i possibili prezzi e i tagli di memoria.