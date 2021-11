iPhone 13 spiazza iFixit: 'limitazioni alle riparazioni senza precedenti'

iFixit ha pubblicato il consueto teardown del nuovo iPhone 13, e nel rapporto osserva come ciò che ha trovato all'interno dello smartphone abbia completamente spiazzato i suoi redattori, a causa delle limitazioni alle riparazioni che secondo l'articolo potrebbero avere un impatto importante sulle aziende che offrono riparazioni per gli iPhone.

Il punto della discordia è l'impossibilità a riparare i display di iPhone 13 presso punti vendita di terze parti, altrimenti il Face ID non funziona più.

iFixit aveva segnalato questo aspetto per la prima volta durante il teardown di iPhone 13 Pro ed alcuni test l'hanno confermato. La sostituzione dello schermo di iPhone 13 con unità non ufficiali rende il Face ID inutilizzabile, motivo per cui gli utenti sono costretti a rivolgersi direttamente ad Apple ed i suoi centri di assistenza. Il processo, che in precedenza poteva essere fatto in casa con strumenti facili da trovare, ora richiede un microscopio e strumenti di microsaldatura o l'accesso al programma di riparazione indipendente di Apple.

Il problema è da ricercare in un piccolo microcontrollore che accoppia iPhone 13 al suo display. Apple non dispone di uno strumento che consente ai proprietari di iPhone o ai centri di assistenza non affiliati di associare il nuovo pannello ad un iPhone 13, a differenza dei tecnici specializzati che utilizzano Apple Services Toolkit 2 per registrare la riparazione.

Secondo quanto affermato, alcuni centri di assistenza avrebbero trovato soluzioni alternative, ma si sono rivelate difficili e dispendiose in termini di tempo in quanto il chip saldato deve essere spostato dal pannello originale a quello sostitutivo. iFixit osserva che si tratta di una cosa "completamente senza precedenti" perchè la riparazione dello schermo rappresenta una "procedura incredibilmente comune" e rappresenta una buona parte delle entrate generate dai centri che offrono riparazioni indipendenti.

iFixit osserva che questa decisione potrebbe causare la chiusura dei piccoli centri di riparazioni o portarli a spendere migliaia di Dollari per nuove apparecchiature. Smentite le ipotesi secondo cui si tratterebbe di un bug hardware, dal momento che Apple di recente ha introdotto delle restrizioni simili per il Touch ID, il True Tone e le fotocamere di iPhone 12. Il rapporto completo può essere letto sul sito di iFixit.

Apple di recente ha tagliato la produzione di iPad per spingere iPhone 13.