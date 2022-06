iPhone 13, SSD da 1 terabyte ed Amazfit Band 5 in sconto su Amazon

A poche ore dalla pubblicazione dello sconto Amazon su un TV Samsung QLED, torniamo a spulciare il listino delle offerte del colosso di Seattle che in giornata odierna propone una serie di offerte molto interessanti sui prodotti d'elettronica ed informatica.

Di seguito, nello specifico, i dettagli:

Apple iPhone 13 Pro (512 GB) - Verde alpino: 1382,90 Euro (1539 Euro)

- Verde alpino: 1382,90 Euro (1539 Euro) Crucial P5 Plus CT1000P5PSSD8 1 TB SSD Interno-Fino a 6600MB/s, PCIe 4.0, Nero: 117,99 Euro (184,67 Euro)

Interno-Fino a 6600MB/s, PCIe 4.0, Nero: 117,99 Euro (184,67 Euro) Amazfit Band 5 Smartwatch Tracker Fitness Orologio Sport Smartband con Alexa Integrato Impermeabile 5 ATM di 15 Giorni, Contapassi, Monitoraggio Frequenza Cardiaca del Sonno e della Salute: 20,99 Euro (29,90 Euro)

Su iPhone 13 Pro è anche possibile godere del pagamento in cinque rate mensili Amazon a costo zero ed interessi zero. Nessuna informazione sulla data di scadenza delle offerte, ma come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Interessante anche lo sconto proposto sull'SSD da 1 terabyte Crucial P5 Plus, su cui è possibile godere di una riduzione di quasi 70 Euro. Anche in questo caso non è presente alcuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, ed anche in questo caso è comunque consigliabile completare rapidamente l'ordine per evitare di lasciarsi sfuggire la promozione.

Si tratta senza dubbio di tre offerte molto interessanti.