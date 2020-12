iPhone 13 potrebbe supportare uno standard in grado di fare la differenza: Wi-Fi 6E

In seguito ai rumor relativi alla possibile adozione di uno schermo con refresh rate a 120Hz (forse non per tutti i modelli), iPhone 13 torna al centro delle attenzioni degli appassionati di smartphone per via di ulteriori leak relativi alla sua scheda tecnica.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e MacRumors, nelle ultime ore sono trapelati online dei rumor che descrivono una Apple intenta a introdurre su iPhone 13 il supporto al Wi-Fi 6E. Per chi non lo sapesse, quest'ultimo standard è stato annunciato ufficialmente ad aprile 2020 ed è stato definito sin da subito come "la decisione più monumentale di sempre per lo spettro".

L'indiscrezione arriva direttamente dagli analisti. Infatti, Blayne Curtis, Thomas O'Malley e Tim Long di Barclays ritengo che la società di Cupertino stia pensando di adottare il nuovo standard, che ricordiamo promette maggiori prestazioni, la banda 6 GHz e una latenza minore, nonché migliorie importanti per quel che concerne l'utilizzo delle applicazioni AR/VR. Insomma, si tratta di una possibilità che potrebbe fare la differenza in futuro.

Ovviamente è ancora tutto da vedere: per il momento si tratta solamente di indiscrezioni rilanciate dagli analisti. Bisognerà ancora attendere un po' di tempo prima di conferme o smentite ufficiali, visto che la gamma iPhone 12 è arrivata da poco.