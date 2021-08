iPhone 13 supporterà la connessione satellitare, ma con alcuni limiti iniziali

Negli ultimi giorni si è discusso molto del supporto al sistema satellitare LEO su iPhone 13, suggerito dal noto analista Ming-Chi Kuo e ripreso da altri tipster e giornalisti del settore come Mark Gurman di Bloomberg, il quale ha precisato i limiti del funzionamento di tale tecnologia che, comunque, non sembra ancora destinata ad approdare.

Stando a quanto affermato dal giornalista del famoso portale statunitense, Apple sarebbe al lavoro addirittura dal 2017 per implementare la connettività satellitare su iPhone, ma solo recentemente – complice anche il boom di Starlink – i tecnici hanno “attivato il turbo” per lanciarla con la prossima generazione di smartphone top di gamma.

L’obiettivo sarebbe quello di lanciarle principalmente per situazioni di emergenza, offrendo così un nuovo protocollo alternativo di comunicazione dopo SMS e iMessage in caso di assenza di campo. I messaggi satellitari verranno quindi identificati con un colore grigio, saranno molto più brevi rispetto agli SMS tradizionali e potranno essere inviati solo a contatti di emergenza registrati sul dispositivo; il servizio in questione, inoltre, dovrebbe consentire anche alcune telefonate a numeri specifici.

Altra funzionalità permetterà di segnalare gravi incidenti inserendo informazioni necessarie per descrivere e gestire l’emergenza, tra cui i mezzi e le persone coinvolte nell’incidente, oltre che la conferma o meno della necessità di servizi di ricerca e soccorso. D’aiuto sarà anche l’app Salute integrata su iPhone, la quale invierà la scheda virtuale dell’utente con dettagli fondamentali quali altezza, peso, età, farmaci assunti, ID medico e altro.

Mark Gurman ha quindi affermato di essere alquanto scettico in merito al lancio di iPhone 13 con tali funzionalità: secondo lui, la prossima gamma di smartphone non sarà equipaggiata con l’hardware necessario, di conseguenza potrebbe essere necessario attendere iPhone 14 per vedere il supporto ufficiale al sistema satellitare LEO.

Nel frattempo si parla anche dei possibili prezzi di iPhone 13 che, potenzialmente, potrebbero toccare quota 2.000 Euro.