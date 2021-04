iPhone 13 trapela di nuovo in rete: le fotocamere sono gigantesche!

Nell'ultimo video di EverythingApplePro si discute nuovamente dell'iPhone 13 che Apple dovrebbe lanciare il prossimo autunno. Nel filmato, che proponiamo in apertura, sono presenti alcuni prototipi stampati in 3D e dei rendering basati sugli schemi attualmente utilizzati dai produttori di accessori, che forniscono delle indicazioni importante.

Sembra essere confermata la nuova disposizione delle fotocamere posteriori di iPhone 13 e 13 Mini: le lenti a quanto pare saranno montate diagonalmente, per ragioni non note.

Discorso diverso su iPhone 13 Pro Max, che manterrà lo stesso layout attuale ma c'è una novità: come si può vedere nello screenshot presente in calce, infatti, i tre obiettivi sono giganteschi rispetto a quelli che abbiamo avuto modo di vedere sugli iPhone 12 Pro e Pro Max. Questo potrebbe comportare una migliore qualità per le fotografie che saranno scattate dal dispositivi, dal momento che i sensori dovrebbero essere in grado di assorbire più luce.

Nelle ultime settimane si è spesso parlato del comparto fotografico di iPhone 13: l'analista Ming-Chi Kuo ha affermato che la lunghezza focale dell'iPhone 13 cambierà ad 1/1,7" rispetto ad 1/2" dell'iPhone 12. Previsto anche un incremento delle dimensioni dei pixel, che passerà da 1,7 micrometri a 2 micrometri: ciò vuol dire che le fotografie scattate con iPhone 13 dovrebbero presentare più dettagli e meno rumore.

Nel filmato si parla anche di tutto il modulo fotografico, che sarà più spesso e sporgerà dal corpo centrale di ulteriori 0,9mm rispetto ad iPhone 12.