iPhone 13, trapelano le cover MagSafe: video rimosso, ci sono dubbi

Settembre 2021 è arrivato già da qualche giorno e questo significa che ci avviciniamo al "momento clou" per coloro che attendono i nuovi iPhone. In questo contesto, chiaramente i rumor e leak relativi ad iPhone 13 si fanno sempre più insistenti. Questa volta, gli appassionati stanno discutendo in merito a un video.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, il leaker "PinkDon" aveva pubblicato su Twitter un video che ritraeva delle presunte cover MagSafe per iPhone 13. Come potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia, la confezione di queste ultime sembrerebbe riportare la scritta "iPhone 13 Pro Max". Questo fugherebbe dunque i possibili dubbi in merito al nome della prossima serie di smartphone di Apple (ricordiamo che varie indiscrezioni in passato hanno descritto il possibile utilizzo del nome "iPhone 12s", ma ultimamente rumor e leak sembrano aver abbandonato quell'ipotesi in favore di un più classico "iPhone 13").

In ogni caso, il video pubblicato e poi rimosso da "PinkDon" ha generato non pochi dubbi. Infatti, secondo un buon numero di persone si tratterebbe di un fake (e anche alcune fonti estere sono di questo avviso). Insomma, è sicuramente bene prendere queste voci di corridoio con la dovuta cautela.

Nonostante questo, sembra proprio che la gamma iPhone 13 sia in dirittura d'arrivo, in quanto si vocifera in merito a una possibile presentazione a metà settembre 2021. Staremo a vedere: per il momento Apple non ha ancora ufficializzato nulla (ma potrebbe essere questione di pochi giorni).