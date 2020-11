iPhone 13, trapelano i primi dettagli sul successore di iPhone 12

La nostra recensione di iPhone 12 Pro è stata pubblicata giusto qualche giorno fa, ma sappiamo bene quanto il mercato tecnologico e soprattutto quello degli smartphone sia alla costante ricerca di novità. Per questo motivo, non ci sorprende poi così tanto che siano già trapelate online le prime indiscrezioni su iPhone 13.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e MacRumors, Apple potrebbe mantenersi su una lineup simile a quella vista quest'anno. Nel 2021 dovrebbero, dunque, esserci quattro modelli dello smartphone: iPhone 13 Mini (5,4 pollici), iPhone 13 (6,1 pollici), iPhone 13 Pro (6,1 pollici) e iPhone 13 Pro Max (6,7 pollici). Insomma, la società di Cupertino dovrebbe seguire una linea di continuità da questo punto di vista.

A quanto pare, a cambiare potrebbe essere il comparto fotografico, soprattutto per quel che riguarda i modelli iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, che dovrebbero presentare dei miglioramenti per quel che concerne il sensore ultra-wide. Queste indiscrezioni arrivano dal solito analista Ming-Chi Kuo, che in passato ha "indovinato" diversi annunci in ambito tecnologico.

Per il resto, stando anche a quanto riportato da Gizchina, sembra che le previsioni di vendita per la gamma iPhone 13 siano buone sin da ora, in quanto ci si aspetta che il prossimo anno il mercato sarà più propenso all'adozione del 5G. Staremo a vedere.