iPhone 13, trapelano in rete alcuni modelli: si intravedono le prime novità al design

A poche ore dalla pubblicazione dei primi rumor su iPhone 13 Pro, dal social network cinese Weibo arrivano le fotografie di alcuni modelli del nuovo smartphone made in Apple, che dovrebbe essere disponibile il prossimo autunno.

Come mostriamo nel tweet pubblicato dal popolare leaker DuanRui, questi modellini lasciano intravedere le prime novità al design. Prima di partire con la nostra analisi, sottolineiamo che tali modelli sono creati partendo dai disegni CAD trapelati dalla catena di approvvigionamento Apple.

Quella che salta immediatamente all'occhio è la configurazione del comparto fotografico posteriore del modello non Pro: le due lenti sono infatti montate in obliquo e non verticalmente come avvenuto con iPhone 12 ed iPhone 12 Mini, mentre sul modello 13 Pro sembra essere confermata l'attuale configurazione asimmetrica.

Sulla scocca frontale, invece, si può notare un notch più piccolo, di cui si è parlato ampiamente negli scorsi mesi grazie ai leak trapelati e pubblicati in rete dagli analisti più popolari, i quali hanno lasciato intendere che con iPhone 13 Apple potrebbe ottimizzare gli spazi interni riducendo la tacca.

Alcuni indizi sulla data di lancio di iPhone 13 sono arrivati questa settimana dalla produzione di messa: TSMC avrebbe già dato il via alla produzione del chip A15 Bionic che dovrebbe rappresentare il fulcro del tredicesimo modelli di iPhone.