iPhone 13, trapelano le schede tecniche ed i prezzi: c'è una sorpresa

Manca sempre meno alla presentazione ufficiale della nuova gamma di iPhone 13, che sarà caratterizzata da quattro modelli, e sul web continuano a rincorrersi le indiscrezioni ed informazioni sulla scheda tecnica dei dispositivo. Quest'oggi direttamente dalla Cina, emerge un'infografica che riassume le specifiche tecniche.

I quattro smartphone sono accomunati dalla presenza del processore A15 di nuova generazione, che rappresenterà il successore diretto dell'A14 trovato su iPhone 12.

iPhone 13 Mini sfoggerà uno schermo da 5,4 pollici XDR con risoluzione di 2340x1080 pixel e densità di 456ppi. Confermati i 4 gigabyte di RAM, così come le tre varianti di memoria: 64 gigabyte a 5499 Yuan (718 Euro), 128GB a 5999 Yuan (783 Euro) e 256Gb a 6799 Yuan (888 Euro).

Per quanto riguarda l'iPhone 13, invece, il pannello dovrebbe essere da 6,1 pollici XDR con risoluzione di 2532x1170 pixel e densità di 460ppi. Accomunato dal Mini anche a livello di RAM, con 4 gigabyte, così come nei tagli di memoria. Si differenziano i prezzi: l'opzione da 64GB costerà 6299 Yuan (822 Euro), quella da 128GB 6799 Yuan (888 Euro) ed infine quella da 256gb 7599 Yuan (992 Euro).

Le novità arrivano dai modelli Pro: nella grafica trapelata infatti non è elencata l'opzione con 256 gigabyte di memoria interna, che viene sostituita da quella da 1 terabyte. Venendo alle specifiche tecniche, su iPhone 13 Pro troviamo uno schermo OLED da 6,1 pollici OLED con risoluzione di 2532x1170 pixel, refresh rate di 120Hz e densità di 460ppi, mentre la RAM passa a 6GB. In termini di prezzi, il modello da 128GB dovrebbe costare 8499 Yuan (1110 Euro), quello da 512GB 10499 Yuan (1371 Euro) e quella da 1 terabyte 13299 Yuan (1737 Euro).

iPhone 13 Pro Max è praticamente identico al Pro, con la differenza che il display è da 6,7 pollici OLED a 120Hz con risoluzione di 2778x1128 pixel e densità di 458ppi. Per la variante da 128Gb è elencato un prezzo di 9299 Yuan (1214 Euro), che diventano 11299 Yuan (1475 Euro) per i 512GB e 14099 Yuan (1841 Euro) per il modello da 1 terabyte.

Come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze tali rumor in quanto non confermati in via ufficiale da parte di Apple.

Secondo le ultime indiscrezioni, iPhone 13 potrebbe supportare la connessione satellitare e dovrebbe essere presentato al fianco del nuovo Apple Watch Series 7.