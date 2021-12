iPhone 13 e TV LG da 65 pollici in sconto su Amazon oggi 16 Dicembre 2021

Non c'è il nuovo volantino di Natale di Unieuro con protagonisti i prodotti Dyson. In giornata odierna, Amazon propone due sconti molto interessanti su altrettanti prodotti: protagonista è una TV LG NanoCell da 65 pollici, e l'iPhone 13 di Apple.

Sconti Amazon di Natale - 16 Dicembre 2021

LG NanoCell 65NANO806PA Smart TV LED 4K Ultra HD 65” 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica F]: 849,90 Euro (1299 Euro)

Sul TV LG viene anche proposta la possibilità di effettuare il pagamento in dodici rate mensili Amazon da 70,83 Euro al mese, a tasso zero ed interessi zero. La consegna viene garantita, senza costi aggiuntivi, entro martedì 21 Dicembre 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 1 ora e 14 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo questa notizia.

Per quanto riguarda l'iPhone 13, invece, le rate mensili sono cinque da 203,25 Euro al mese. Anche in questo caso, la consegna è prevista prima di Natale, lunedì 20 Dicembre 2021.

Non abbiamo alcuna informazione in merito alla data di scadenza delle promozioni, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.