Per iPhone 13 vendite più alte di iPhone 12: gli utenti si spostano verso i Pro

A tre giorni dall'apertura ufficiale dei preordini di iPhone 13, ed in concomitanza con la pubblicazione del primo rapporto su iPhone 14, l'affidabile analista Ming-Chi Kuo ha fatto il punto sull'andamento delle prenotazioni della nuova gamma di smartphone made in Apple, e sulla carenza di disponibilità.

Secondo Kuo, la domanda registrata da Apple per i preordini di iPhone 13 Pro ed iPhone 13 Pro Max è significativamente superiore a quella di iPhone 13 Mini ed iPhone 13.

Nel rapporto, che evidenzia come i modelli preferiti dagli utenti siano i due Pro, Kuo sottolinea che la richiesta ha superato anche la serie iPhone 12. Di seguito il raffronto:

iPhone 13 Pro e 13 Pro Max: 45-50% del totale delle spedizioni - iPhone 12 Pro e 12 Pro Max: 35-40%;

iPhone 13 e 13 mini: 50-55% del totale delle spedizioni - iPhone 12 e 12 Mini: 60-65%.

Per quanto riguarda i tempi di attesa, invece, per i due modelli base sono di 0-2 settimane, mentre per i Pro bisogna attendere tra le 3 e 5 settimane. A riguardo Kuo osserva che la carenza di disponibilità di iPhone 13 Pro e 13 Pro Max potrebbe continuare ancora un pò, almeno fino a Novembre.

Interessante anche notare come i consumatori si stiano spostando sempre più verso i modelli Pro, che quest'anno si differenziano solo per le dimensioni del display. In calo le vendite delle due varianti base: secondo le indiscrezioni già nel 2022 Apple potrebbe pensionare l'iPhone 12 Mini.