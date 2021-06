iPhone 13, quale sarà il vero nome? Potrebbe esserci una svolta incredibile

Il nome iPhone 13 sembra non andare a genio a tutti. Infatti, non sembrano essere in pochi coloro che vorrebbero un "cambio di rotta" da parte di Apple.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e 9to5Mac, nel corso delle ultime ore i rumor in merito a una possibile modifica al nome del prossimo top di gamma di Apple si stanno facendo sempre più insistenti. Infatti, alcuni utenti stanno chiedendo alla società di Cupertino di scegliere "iPhone (2021)" o qualche nome alternativo, ma non iPhone 13.

Sicuramente qualcuno tra di voi si starà chiedendo il motivo di questa curiosa richiesta. Ebbene, alcune persone affermano che sarebbe meglio cambiare il nome per via della triscaidecafobia, ovvero una paura irragionevole associata al numero 13. Quest'ultimo è infatti legato alla superstizione, tanto che puntualmente ogni venerdì 13 esistente si torna a fare riferimento all'argomento. Per completezza d'informazione, dovete sapere che esiste anche il termine parascevedecatriafobia, una paura irragionevole relativa nello specifico al venerdì 13.

In ogni caso, ci ha pensato il portale SellCell a condurre un sondaggio relativo alla questione. L'81,7% delle persone ha affermato che lasciare "iPhone 13" come nome non cambierebbe la sua decisione in termini di acquisto, ma un buon 18,3% ha affermato che metterebbe da parte il numero 13. In parole povere, un utente su cinque di iPhone e iPad, ovviamente per quel che riguarda il campione analizzato, ha dichiarato di soffrire di triscaidecafobia.

Apple accoglierà sul serio questa richiesta? Staremo a vedere. Nel frattempo, stando anche a quanto riportato da Wccftech, gli ultimi rumor su iPhone 13 fanno riferimento a un lancio a settembre 2021, nonché a notch di dimensioni ridotte, chip A15 Bionic e miglioramenti in ambito fotografico.