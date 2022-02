iPhone 13 vs Samsung Galaxy S22, qual è il più veloce? I risultati dei benchmark

A pochi giorni dalla presentazione del Galaxy S22 di Samsung, continuano ad emergere sul web nuovi benchmark e dati molto interessanti dei nuovi top di gamma 2022. Alcuni benchmark pubblicato da PCMag mettono a confronto la nuova lineup con gli iPhone 13 di Apple.

Come mostriamo nel grafico presente in calce, il nuovo Galaxy S22 Ultra con processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm ha ottenuto un punteggio multi-core di 3.433 rispetto ai 4.647 dell'iPhone 13 Pro Max che come noto include il chip A15 Bionic di Apple. Nei benchmark in questione, quindi, il top di gamma 2021 di Apple risulta essere circa il 35% più veloce del Galaxy S22 Ultra, in termini di prestazioni della CPU.

Questo aspetto è molto importante soprattutto per il mercato europeo: è bene precisare che nei negozi del Vecchio Continente arriveranno Galaxy S22 dotati del processori Exynos 2200 di Samsung, mentre negli USA saranno basati sullo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm.

PCMag ha anche effettuato il benchmark Geekbench ML per quantificare le prestazioni di machine learning. Anche in questo caso, l'iPhone 13 Pro Max risulta essere migliore, con un punteggio di 948, più del doppio rispetto ai 448 punti del Galaxy S22 Ultra. Spicca quindi il nuovo Neural Engine dell'A15 che è capace di effettuare 15,8 trilioni di operazioni al secondo.