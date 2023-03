iPhone 14, oltre 100 Euro di sconto da Unieuro per gli Sconti Batticuore

Scadranno domani, 2 marzo 2023, alle 23:59 gli Sconti Batticuore di Unieuro, in cui figura anche un'offerta ancora attiva e molto interessante su iPhone 14 da 128 gigabyte, su cui è possibile risparmiare il 12% rispetto al prezzo di listino.

Nella fattispecie, il dispositivo di Apple può essere acquistato a 899 Euro, il 12% in meno rispetto ai 1029 Euro di listino imposti dal colosso di Cupertino. Unieuro dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 299,66 Euro, tramite Klarna e PayPal direttamente al check-out. Tramite la scheda prodotto è possibile anche scegliere la consegna a domicilio gratuita tra il 3 ed il 6 Marzo 2023 a tasso ed interessi zero, come il ritiro in negozio. È possibile però scegliere anche scegliere lo Smile Service per la copertura da danni accidentali per 12 mesi a 157,49 Euro.

Mancano quindi pochissime ore a questa promozione sicuramente molto interessante, sullo smartphone base della lineup di iPhone 2022 della società di Cupertino, con display OLED da 6,1 pollici e doppia fotocamera posteriore, oltre che il processore A15.

Parallelamente, quest'oggi è partita la nuova iniziativa promozionale che permette di ottenere un buono Amazon da 10 Euro in regalo semplicemente caricando le proprie fotografie su Amazon Photos.