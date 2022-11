iPhone 14, 128 GB di memoria sono pochi? Gli utenti preferiscono i modelli da 256 GB

iPhone 14 Plus è stato un flop piuttosto clamoroso per Apple, con vendite nettamente sotto le aspettative. I dati di vendita degli iPhone 14, tuttavia, rivelano anche un altro trend delle preferenze degli utenti, ovvero il fatto che essi comprino molto più volentieri gli smartphone più capienti, nonostante le differenze di prezzo.

La notizia emerge da un'analisi di CIRP, o Consumer Intelligence Research Partners, che prende in considerazione le vendite di iPhone 14 dal lancio fino a inizio ottobre. I dati sembrano segnalare in maniera incontrovertibile che gli utenti preferiscono gli iPhone da 256 e da 512 GB rispetto a quello da 128 GB, nonostante l'ingente sovrapprezzo connesso all'ingrandimento dello storage dei device.

In particolare, CIRP segnala che lo scorso anno il 60% degli acquirenti di un nuovo iPhone si orientava sul modello da 128 GB, mentre quest'anno la maggioranza preferisce quello da 256 GB, che viene acquistato dalla metà dei clienti Apple. Forse, tale scelta potrebbe essere stata condizionata dalla limitazione dei video ProRes 4K ad alcuni iPhone 14 Pro e Pro Max, ovvero ai soli modelli con memoria pari o superiore a 256 GB.

Le preferenze degli utenti, in effetti, sembrano essere strettamente collegate alle nuove fotocamere di iPhone 14 Pro e Pro Max. Al di là della questione dei video in 4K, una foto in 48 MP pesa circa 75 MB: certo, non tutti scatteranno sempre fotografie in formato RAW, limitandosi ai formati meno pesanti, ma anche solo la possibilità che la memoria dell'iPhone venga "riempita" rapidamente dalle immagini sembra spaventare molti utenti.

Infine, l'analisi di CIRP suggerisce anche un altro dato, ovvero che le vendite di iPhone 14 lisci non sono così male come molti pensano: al contrario, i modelli "base" dei Melafonini di nuova generazione hanno composto il 21% delle vendite della lineup iPhone 14, mentre lo scorso anno l'iPhone 13 vanilla si è fermato al 16% delle vendite complessive.