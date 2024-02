iPhone 14 da 128 gigabyte in offerta su Amazon al minimo storico

In questo mercoledì di Febbraio 2024, Amazon propone uno sconto molto interessante su iPhone 14 da 128 gigabyte, che raggiunge il prezzo più basso di sempre con diverse colorazioni interessate.

Di seguito le varianti in offerta:

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte: 699 Euro (879 Euro)

699 Euro (879 Euro) Apple iPhone 14 (128 GB) - Azzurro: 699 Euro (879 Euro)

699 Euro (879 Euro) Apple iPhone 14 (128 GB) - viola: 699 Euro (879 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per venerdì 23 Febbraio 2024 per coloro che effettuano l'ordine entro 9 ore e 38 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Amazon propone anche i pagamenti rateali in cinque mensilità da 139,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, ma è disponibile anche il pagamento con Cofidis alle condizioni previste.

Lo smartphone in questione è dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, mentre sotto la scocca troviamo il chip A15 Bionic con GPU 5-core e supporto alla rete 5G. Il sistema fotografico è dotato di doppia lente e supporto alla modalità Azione per riprese stabili e Modalità Cinema che consente di registrare filmati in Dolby Vision 4K fino a 30 fps.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente.