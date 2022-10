iPhone 14 da 128 gigabyte in offerta su eBay: consegna in 24-48 ore!

Nuova offerta su iPhone 14 da 128 gigabyte. Il nuovo smartphone di Apple, disponibile solo da qualche settimana nei negozi, può essere acquistato a prezzo ridotto su eBay, che propone uno sconto del 12% rispetto al prezzo di listino.

Nella fattispecie, iPhone 14 da 128 gigabyte nella colorazione bianca è disponibile ad 899,90 Euro, in calo di 129 Euro rispetto ai 1028,90 Euro di listino, con uno sconto pari al 12%. Nella scheda prodotto leggiamo però che la quantità disponibile è limitata, e non viene indicato quante unità sono a disposizione.

Il venditore, che ha il 100% di feedback positivi, inoltre sottolinea che la spedizione avviene in giornata per gli ordini effettuati entro le 16, e la consegna è garantita in 24/48 ore.

Come metodo di pagamento è accettato PayPal, Google Pay e le carte Visa, Mastercard ed American Express. Gli utenti hanno anche la possibilità di effettuare il reso entro 30 giorni, con il venditore che paga le spese di spedizione per la restituzione.