iPhone 14 da 128 gigabyte, sconto del 13% su Amazon oggi 13 Gennaio 2023

Continua lo sconto di Amazon sull'iPhone 14 da 128 gigabyte: in giornata odierna il colosso di Seattle infatti propone una riduzione del 13% sulla versione base della lineup di iPhone 2022 di Apple, con 128 gigabyte di memoria interna.

Di seguito i dettagli:

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte: 899 Euro (1.029 Euro)

Tramite la scheda prodotto è anche possibile scegliere il pagamento in 12 rate mensili da 74,92 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, con consegna garantita per venerdì 20 Gennaio 2023 se si effettua l'ordine in giornata odierna.

Chiaramente, è anche possibile effettuare il pagamento in un'unica soluzione ed anche scegliendo quest'ultimo non sono segnalate differenze a livello di spedizione e consegna.

Amazon come avvenuto anche in altre circostanze non ha fornito alcuna indicazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse per evitare di lasciarvi sfuggire questa offerta molto interessante. Dati alla mano infatti si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso modello di iPhone su Amazon, che è dotato di display Super Retina XDR da 6,1 pollici, doppia fotocamera posteriore con supporto alla Modalità Cinema con Dolby Vision 4K fino a 30fps e Modalità Azione con la stabilizzazione.