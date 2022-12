iPhone 14 da 128 gigabyte in sconto su Amazon: la consegna è garantita per Natale

Con iPhone 14 Pro e Pro Max praticamente introvabili, gli utenti stanno incanalando le loro attenzioni verso gli altri due modelli della linea di smartphone 2022 del colosso di Cupertino. Se siete interessati ad iPhone 14 da 128 gigabyte, oggi Amazon propone uno sconto molto interessante.

Di seguito i dettagli:

Apple iPhone 14 (128 GB) - Galassia: 949 Euro (1.029 Euro)

L'aspetto interessante dell'offerta non è rappresentato solo dal prezzo, che è comunque l'8% più basso rispetto a quello di listino, ma anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 189,90 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Amazon garantisce la consegna, senza costi aggiuntivi, per lunedì 12 Dicembre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 11 ore dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia. Si tratta quindi di un'ottima promozione per coloro che hanno intenzione di regalare o regalarsi lo smartphone per Natale.

iPhone 14 sfoggia uno schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ed una doppia fotocamera posteriore con supporto alla modalità cinema che è in grado di registrare video in 4K fino a 30 fps. Sotto la scocca è presente il chipset A15 Bionic.

Ricordiamo che sono disponibili anche una serie di sconti sulle aspirapolveri Dreame, di cui vi abbiamo parlato nella notizia dedicata.