iPhone 14 da 128Gb in sconto su Amazon: prezzo da best buy!

Sebbene le offerte del Black Friday 2023 siano ormai terminate, Amazon continua a proporre sconti molto interessanti su vari prodotti tech. Nella fattispecie, iPhone 14 da 128 gigabyte può essere acquistato ad un prezzo davvero da best buy.

Di seguito i dettagli:

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte: 749 Euro (879 euro)

Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso modello su Amazon, che garantisce la consegna senza costi aggiuntivi per venerdì 1 Dicembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 5 ore e 54 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Amazon permette anche di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero, oltre che con Cofidis.

A livello tecnico, lo smartphone include un display Super Retina XDR da 6,1 pollici con Ceramic Shield che garantisce anche robustezza oltre che resistenza all'acqua. Il chipset su cui si basa invece è l'A15 Bionic con GPU 5-core e compatibilità 5G. Il sistema fotografico è basato su due lenti con supporto alla Modalità Azione e Modalità Cinema che permette di effettuare riprese in Dolby Vision 4K fino a 30 fps.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente.