iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max debuttano nel listino WindTre: le offerte

Con il via alla commercializzazione, debuttano nel listino dei principali operatori telefonici del nostro paese i nuovi iPhone 14. WindTre ha messo a disposizione dei propri clienti un’ampia gamma di promozioni per portare a casa i dispositivi a prezzi convenienti.

La gamma di iPhone 14, nello specifico, è disponibile per l’acquisto con WindTre a partire da 24,99 Euro in più al mese rispetto all’offerta scelta, e con anticipo di zero Euro se si opta per il finanziamento.

I nuovi clienti che sceglieranno di sottoscrivere la soluzione “Di Più Unlimited 5G”, con minuti e giga illimitati in 5G, minuti internazionali e call center senza attesa, avranno la possibilità di abbinare iPhone 14 da 128 gigabyte a 24,99 Euro in più al mese, con anticipo zero se scelgono il finanziamento.

Le altre proposte WindTre prevedono servizi come l’offerta Protect, che include la protezione dai furti, ma anche Reload Plus che permette di cambiare iPhone ogni anno con il nuovo modello.

Disponibili anche le offerte “Professional” per coloro che posseggono la partita IVA. Professional World Plus, ad esempio, rappresenta la soluzione 5G Ready con assistenza prioritaria, minuti e giga illimitati in Italia e verso l’estero, a partire da 22,99 Euro in più al mese rispetto al costo dell’offerta. Anche in questo caso è possibile aggiungere il servizio “Smartphone Reload” che permette di sostituire iPhone in un giorno qualora dovesse rompersi.

Tutti i dettagli sono disponibili direttamente sul sito web di WindTre, dov’è possibile effettuare la simulazione delle varie soluzioni.