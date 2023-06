iPhone 14 da 256 gigabyte in offerta su Amazon al minimo storico

Allo sconto di Unieuro sul Mac Mini di cui abbiamo parlato su queste pagine nelle scorse ore, se ne aggiunge uno molto interessante proposto da Amazon su iPhone 14 da 256 gigabyte, che raggiunge il minimo storico.

Di seguito i dettagli

iPhone 14 (256 GB) - Azzurro: 969 Euro (1159 Euro)

969 Euro (1159 Euro) iPhone 14 (256 GB) - Galassia: 969 Euro (1159 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per giovedì 22 Giugno 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 1 ora e 4 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia. Disponibile anche la possibilità di effettuare il pagamento rateale in cinque mensilità Amazon a tasso zero ed interessi zero, oltre che spese extra zero: tale opzione può essere selezionata direttamente al momento del pagamento dove viene finalizzato l'acquisto.

L'iPhone 14 in questione è dotato di un Display Super Retina XDR da 6,1 pollici, ed è basato sul Chip A15 Bionic con GPU 5-core, un sistema a doppia fotocamera con supporto alla Modalità Azione per riprese stabili e Modalità Cinema con Dolby Vision 4K con frame rate fino a 30 fps. La batteria garantisce fino a 20 ore di riproduzione video, secondo i dati ufficiali, ma chiaramente l'autonomia è legata all'utilizzo.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione.