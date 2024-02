iPhone 14 da 256 gigabyte in sconto su Amazon: oltre 200 Euro in meno

In questo weekend di Febbraio 2024, Amazon permette di acquistare a prezzo ridotto iPhone 14 da 256 gigabyte, che raggiunge un prezzo vicino al minimo storico raggiunto in precedenza. In offerta troviamo diverse variante.

Di seguito le colorazioni in offerta:

Apple iPhone 14 (256 GB) - Mezzanotte : 849 Euro (1009 Euro)

: 849 Euro (1009 Euro) Apple iPhone 14 (256 GB) - Azzurro : 849 Euro (1009 Euro)

: 849 Euro (1009 Euro) Apple iPhone 14 (256 GB) - Galassia: 849 Euro (1009 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per martedì 20 Febbraio 2024 per coloro che effettuano l’ordine entro 3 ore e 48 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Amazon consente anche di effettuare il pagamento in cinque mensilità da 169,80 Euro al mese, a tasso zero ed interessi zero: si può scegliere questa opzione direttamente attraverso le opzioni di pagamento, dov’è ovviamente disponibile anche la dilazione con Cofidis.

Come sempre in casi come questi, il consiglio è di effettuare l’ordine rapidamente in quanto le unità a disposizione potrebbero andare sold out rapidamente.