iPhone 14 da 256Gb in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre

Ad una settimana esatta dal reveal di iPhone 15 e 15 Plus, continua la discesa dei prezzi dei modelli di smartphone dello scorso anno targati Apple. È lampante quanto sta avvenendo su Amazon con iPhone 14, il cui modello da 256 gigabyte raggiunge oggi il minimo storico.

Lo smartphone base di Apple del 2022, nello specifico, può essere acquistato ad 899 Euro, in calo dell'11% rispetto ai 1009 Euro di listino, con consegna senza costi aggiuntivi garantita per giovedì 21 Settembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 8 ore e 42 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Il colosso di Seattle propone anche il pagamento in cinque mensilità da 179,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, che può essere scelto direttamente attraverso il box dedicato al momento del pagamento.

iPhone 14 include un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, è basato sul chip A15 Bionic con GPU 5-core, Ceramic Shield con resistenza all'acqua e batteria in grado di garantire fino a 20 ore di riproduzione video.