iPhone 14 ha il 50% di RAM in più rispetto ad iPhone 13, sui Pro confermati i 6GB

Dal palco virtuale del keynote di presentazione dei nuovi iPhone 14, Apple non ha svelato (come sempre) molti dettagli sulla quantità di RAM presente nei quattro modelli di smartphone, ed in molti avevano ipotizzato un incremento della memoria volatile sui modelli Pro.

Ebbene, così non è stato perchè i file presenti nell’ultima beta di Xcode 14 mostrano che iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max hanno tutti 6 gigabyte di RAM.

Per fare un confronto, l’anno scorso gli iPhone 13 Pro ed iPhone 13 Pro Max avevano 6GB di RAM, mentre iPhone 13 ed iPhone 13 Mini erano dotati di 4GB di RAM. Quest’anno invece Apple ha evidentemente scelto una strategia diversa, optando per un livellamento complessivo della RAM su tutti e quattro i modelli. Per i modelli standard la differenza è importante, in quanto avranno il 50% di RAM in più rispetto allo scorso anno.

Non è chiaro che tipo di RAM sia presente però: l’analista Ming-Chi Kuo in precedenza aveva affermato che gli iPhone 14 Pro sarebbero stati dotati di RAM LPDDR5, mentre su iPhone 14 liscio avrebbe trovato spazio la RAM LPDDR4. La beta di Xcode 14 non include alcuna indicazione di questo tipo.