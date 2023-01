iPhone 14 ed AirPods Pro 2 in offerta su Amazon: sconti fino al 14%

Nel giorno in cui parte il Fuoritutto di Unieuro, Amazon propone degli sconti molto interessanti su due prodotti: protagonisti sono l'iPhone 14 e le AirPods Pro 2, su cui il colosso di Seattle propone delle riduzioni significative rispetto ai costi di listino imposti dal produttore di Cupertino.

Di seguito gli sconti:

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte: 899,99 Euro (1.029 Euro)

- Mezzanotte: 899,99 Euro (1.029 Euro) Apple AirPods Pro (seconda generazione): 257 Euro (299 Euro)

Sull'iPhone 14 da 128 gigabyte è anche disponibile il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 180 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, con consegna garantita tra il 24 ed il 27 Febbraio 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

Non è possibile invece godere del pagamento rateale sulle AirPods Pro 2, per cui la consegna è garantita per martedì 10 Gennaio 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 5 ore e 30 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Si tratta in entrambi i casi di due promozioni molto interessanti che sicuramente faranno gola a molti utenti.

In entrambi i casi non è indicata la data di scadenza delle promozioni, e consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente: i prezzi e le unità potrebbero variare rapidamente e quelli indicati nella news si riferiscono al momento in cui è stata scritta.