iPhone 14 appare già nei primi render: design in titanio e assenza di notch

Ormai è confermato: il 14 settembre Apple presenterà iPhone 13 e altri dispositivi come Apple Watch Series 7 e, potenzialmente anche AirPods 3. Tipster come Jon Prosser, però, hanno già gli occhi puntati sulla successiva gamma di smartphone ammiraglia della Mela iPhone 14, di cui sono stati pubblicati alcuni render interessanti.

Su Front Page Tech, sito gestito proprio dal rinomato informatore statunitense, è apparsa una lunga serie di render CAD creati da Ian Zelbo, noto anche come RendersByIan. Da tutte le immagini pubblicate, di cui ne abbiamo una in copertina e una in calce alla notizia, si possono fare alcune osservazioni chiave sulle possibili scelte di design da parte del gigante di Cupertino.

Innanzitutto, si nota subito l’assenza del notch a vantaggio della semplice ed efficace fotocamera punch-hole collocata in alto, al centro del pannello. Sul retro, invece, sembra mancare il rilievo del comparto fotocamera, con la scelta conseguente di “appiattire” il pannello posteriore mantenendo i sensori a filo.

Si possono notare anche altri dettagli interessanti ai lati: a sinistra appaiono due pulsanti rotondi per la gestione del volume, ritornando quindi al design visto con iPhone 4 e iPhone 5. Sul lato inferiore, invece, figurano delle Griglie dell'altoparlante e del microfono riprogettate per sostituire i fori singoli. Infine, sembrerebbe che la porta Lightning resterà su almeno un modello di iPhone 14, ma non è certa la sua dotazione sull’intera gamma, ciò a causa delle crescenti pressioni da parte della Commissione Europea per la dotazione di un connettore unico, ergo del passaggio da Lightning a USB-C.

Per ora queste restano ovviamente semplici indiscrezioni da prendere con le pinze, in vista del probabile lancio di iPhone 14 nel settembre 2022.