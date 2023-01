iPhone 14, Apple al lavoro sul rilevamento degli incidenti: troppe segnalazioni false

La funzione di rilevamento degli incidenti di iPhone 14 può rivelarsi utilissima in diverse situazioni, comprese alcune ad alto rischio. Tuttavia, negli ultimi tempi la feature è stata al centro di aspre critiche per via di un rilevamento delle collisioni non troppo preciso, portando a segnalazioni errate ai soccorritori.

Se qualche mese fa il problema riguardava perlopiù gli utenti che portavano il proprio iPhone sulle montagne russe, ora, con la stagione invernale ormai nel vivo, pare che il grosso dei problemi riguardi gli sciatori. Sembra infatti che le cadute degli sportivi abbiano attivato la feature di crash detection di iPhone 14, inviando decine di segnalazioni ai centri di soccorso.

Ora, fortunatamente, il New York Post riporta che Apple starebbe verificando il problema correlato alla feature, in modo da ridurre al minimo il numero di segnalazioni errate alle autorità. La questione è diventata particolarmente sensibile nelle scorse settimane, quando alcune località sciistiche delle contee di Greene County e di Carbon County negli Stati di New York e della Pennsylvania hanno riportato un aumento esponenziale di segnalazioni di incidenti stradali, poi rivelatesi in realtà infondate.



Allo stesso tempo, diverse località sciistiche in tutti gli Stati Uniti, specie in Stati come il Colorado, il Minnesota e lo Utah, nonché nella British Columbia canadese, hanno riscontrato un elevato numero di segnalazioni errate di collisioni tra veicoli, riconducibile proprio ai malfunzionamenti della funzione di crash detection sulle piste da sci.

Poiché le autorità sono tenute a rispondere a qualsiasi segnalazione di incidente d'auto, anche solo in via precauzionale, il funzionamento scorretto della feature di crash detection, che si attiva ogni volta che uno sciatore o uno snowboarder perde l'equilibrio sulle piste, ha imposto alle forze di polizia delle località sciistiche americane un aumento sostanziale della propria mole di lavoro, condensato tuttavia nella risposta a delle emergenze inesistenti.

Per la verità, Apple dà 10 secondi agli utenti iPhone e Apple Watch per bloccare le chiamate di soccorso, ma questo lasso di tempo è troppo basso per molti sciatori, che spesso non si accorgono nemmeno di aver attivato per errore la funzione con una caduta. In ogni caso, è possibile che il prossimo aggiornamento di iOS introduca ulteriori miglioramenti alla feature, dopo che già iOS 16.1.2 aveva apportato alcuni cambiamenti al suo funzionamento lo scorso novembre.