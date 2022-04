iPhone 14, Apple non è superstiziosa: trapela online la colorazione viola

Dopo aver scoperto che iPhone 14 Pro avrà un design più arrotondato di quello di iPhone 13 Pro, trapelano in rete altre interessanti indiscrezioni sul nuovo smartphone di Cupertino. Questa volta, nello specifico, torniamo a parlare dello schermo e dei colori di iPhone 14.

Un precedente leak sui display di iPhone 14 aveva spiegato che essi saranno prodotti in larga parte da Samsung, ma anche che l'azienda coreana sarà coadiuvata, soprattutto per quanto riguarda i modelli standard di iPhone 14, da compagnie come LG e la cinese BOE. Quest'ultima, in particolare, avrebbe già firmato un accordo con Apple per la produzione del 25% dei pannelli di iPhone 14, limitatamente però agli schermi da 6,1" del modello standard dello smartphone.

Il report ne precede un altro, sempre relativo a BOE, secondo il quale l'azienda diventerà la principale fornitrice di display per Mac e iPad nei prossimi anni: addirittura, l'integrazione tra BOE e Apple avrebbe raggiunto livelli tali per cui l'azienda specializzata in display avrebbe aperto un nuovo impianto produttivo nel Sichuan per la realizzazione di soli pannelli OLED destinati ai prodotti di Cupertino. Inoltre, sembra che BOE sia al lavoro su tecnologie esclusive per i device Apple in termini di schermi e display, anche se non è chiaro di che tipo di innovazioni si tratti.

Un altro leak emerso nelle ultime ore, apparso fugacemente su Weibo e successivamente riportato da AppleTrack, fa poi luce sulle colorazioni di lancio di iPhone 14, spiegando che iPhone 14 e iPhone 14 Max saranno venduti nelle colorazioni Midnight (nero), Starlight (bianco), Sky Blue e Red, mentre i due modelli Pro saranno venduti nelle colorazioni Graphite (grigio scuro), Silver e Gold.

Tutte tinte piuttosto tradizionali, alle quali però potrebbe aggiungersi un modello violetto sulla falsariga dell'iPhone 12 di colore viola lanciato da Apple ad aprile 2021. Benché la scelta cromatica sia piuttosto particolare, pare che la colorazione Purple sarà anche quella al centro della campagna marketing di Apple.

Le informazioni condivise da AppleTrack sono state poi confermate dal noto leaker ShrimpApplePro, che ha anche aggiunto che iPhone 14 avrà un flash completamente ridisegnato, il quale viene descritto come "un cerchio piccolo dentro a un cerchio più grande". Al momento, invece, il flash degli iPhone di nuova generazione è composto da due "cerchi" posizioni uno accanto all'altro. Non è chiaro come (e se) il nuovo design migliorerà la capacità fotografica degli smartphone di Cupertino.