iPhone 14, Apple ha un piano per evitare ritardi e problemi di produzione: i dettagli

Dopo aver scoperto che iPhone 14 sta attraversando dei problemi di produzione, che però non dovrebbero impattare sulla sua uscita, arriva un'altra interessante indiscrezione sulle catene produttive dei melafonini di nuova generazione: nello specifico, pare che Apple voglia diversificare i fornitori dei nuovi iPhone molto più di quanto fatto finora.

Stando a quanto riporta il noto analista Ming-Chi Kuo su Twitter, Apple avrebbe un piano anti-scarsità di chip, il quale dovrebbe proprio basarsi sulla diversificazione dei fornitori per ridurre la probabilità di problemi nelle spedizioni dei nuovi iPhone, producendo le loro componenti in numero ridondante e su più catene di montaggio.

Nello specifico, dopo avervi spiegato che Apple ha reintegrato BOE come fornitrice di schermi per iPhone, insieme a LG e Samsung, pare che ora la casa di Cupertino abbia stretto una partnership con l'azienda cinese SG Micro, la quale ha ottenuto il "via libera" della Mela Morsicata per la produzione di componenti per gli iPhone di quattordicesima generazione.

Nello specifico, SG Micro dovrebbe produrre circuiti integrati per la batteria e per la gestione della ricarica di iPhone 14, ovvero una tipologia di componenti che negli ultimi anni è stata tra le più difficili da reperire sul mercato. Intanto, l'azienda cinese ha spiegato di aver raggiunto un "tier-1 level" nella produzione dei chip richiesti da Apple, lasciando intendere di essere in pari con tutti gli altri fornitori di Cupertino.

Ad ogni modo, pare che i problemi produttivi riguarderanno iPhone 14 Max più di tutti gli altri modelli, anche se è ancora presto per dire se le scorte di lancio di iPhone 14 saranno limitate, sia in generale che per uno o più modelli nello specifico. Sembra comunque confermato che, a prescindere dall'andamento della catena produttiva, i nuovi iPhone saranno lanciati a settembre.