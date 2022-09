iPhone 14, Apple prevede una partenza esplosiva per i modelli 'Pro'

A distanza di qualche giorno dalla presentazione ufficiale degli iPhone 14, si iniziano a valutare le possibili quote di mercato dei vari modelli, tenuto conto che quest'anno, per la prima volta dopo due generazioni, non ci sarà una variante Mini.

A dire il vero, mai come quest'anno l'equazione è stata semplificata a una mera questione di dimensione: di fatto, esistono dei modelli standard e dei modelli Pro, differenziabili grossolanamente a loro volta per diagonale del display - chiaramente sarebbe ingeneroso metterla esclusivamente in questi termini, se non altro perché a livello fotografico ci sono stati importantissimi passi in avanti.

A ogni modo, il messaggio è chiaro: chi punta al display dalle dimensioni maggiori possibili, quest'anno non dovrà per forza guardare alla serie Pro, che comunque sembrerebbe fortemente in vantaggio in termini di appetibilità.

Tuttavia, stando i primi numeri dei fornitori di Apple - e diffusi dal solito Ming-Chi Kuo - si parlerebbe di un 85% di preferenze per i modelli Pro e Pro Max, con appena il 5% di interesse per il nuovo iPhone 14 Plus e il resto a totale appannaggio della variante standard.

Insomma, grande interesse per i modelli di fascia alta e altissima, ma non dimentichiamo che anche quest'anno non sono mancati gli esilaranti "attacchi" da parte di alcuni competitor. Come non menzionare, per esempio, gli scherzi di Samsung e TCL su iPhone 14 in merito alla registrazione video in 8K, oppure la stoccata di Garmin sulla durata della batteria di Apple Watch Ultra.