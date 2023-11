iPhone 14, Apple prolunga il periodo d'uso gratuito per la connettività satellitare

Poco meno di un anno fa, Apple ha annunciato l’arrivo della connettività satellitare di iPhone in Europa grazie ad iPhone 14. Oggi, la Mela ha annunciato che estenderà il periodo d’uso gratuito della funzionalità SOS Emergenza per gli utenti di iPhone 14, mentre per quanto concerne gli smartphone della gamma 2023 non sono giunte indicazioni.

Inizialmente, Apple aveva annunciato che avrebbe offerto agli utenti iPhone 14 due anni di utilizzo gratuito dall’attivazione (avvenuta a Dicembre 2022), ma non aveva diffuso molte informazioni sui costi che saranno richiesti successivamente per poter godere del servizio.

Il periodo d’utilizzo gratuito per i clienti in possesso di iPhone 15 non è stato prolungato, il che vuol dire che coloro che sono in possesso di uno degli ultimi smartphone Apple potranno utilizzarlo a costo zero fino a settembre 2024 negli USA e Dicembre 2024 in Europa, Italia completa.

Su iPhone 15, Apple ha esteso le funzionalità del sistema di chiamate satellitare permettendo agli utenti di includere un contatto da chiamare in caso di guasto dell’auto.

Su queste pagine, qualche settimana fa abbiamo spiegato come funziona la chiamata d'emergenza su iPhone e come fare per gestire i potenziali errori. Anche in Italia, la feature si è rivelata fondamentale in alcune circostanze.