iPhone 14, Apple pronta a grandi cambiamenti per la fotocamera frontale

Nuovo giorno, e nuovi leak su iPhone 14. Secondo un nuovo rapporto, Apple avrebbe in serbo grandi cambiamenti per la fotocamera frontale della nuova linea di smartphone top di gamma 2022.

Nello specifico, il fornitore dovrebbe essere LG Innotek e qualora il rumor dovesse rivelarsi veritiero si tratterebbe di una modifica sostanziale in quanto segnerebbe una prima assoluta per Apple.

Nel rapporto pubblicato da Korea IT News, si legge che Apple ha tagliato la società cinese che avrebbe dovuto fornire i componenti a favore del colosso sudcoreano. La modifica è sostanziale in quanto cambia anche il modo in cui sarà gestita la catena di approvvigionamento: fino a qualche anno fa le fotocamere frontali erano classificate come componenti di fascia bassa, e questo switch ad LG Innotek potrebbe lasciar intendere delle modifiche sostanziose a livello di qualità della lente, sintomo che la Mela vuole migliorare questo aspetto.

Apple avrebbe già informato i suoi maggiori partner del cambiamento, ed LG Innotek starebbe già aumentando la produzione di massa per farsi trovare pronta.

A quanto pare, Apple avrebbe riscontrato problemi di qualità con i produttori di fotocamera cinesi: i piani originali prevedevano il via alla collaborazione con LG Innotek dal 2023 con iPhone 15, ma evidentemente si è deciso di anticipare. La fotocamera per i selfie dell’iPhone 14 dovrebbe costare tre volte tanto quella dei modelli precedenti, ma non è chiaro se ciò avrà un impatto anche sul prezzo finale dello smartphone o meno. Sui prezzi di iPhone 14 già in passato si era detto molto ed alcuni avevano ipotizzato un aumento, ma non è chiaro se corrisponderà alla realtà o meno.

Qualche giorno fa si era parlato anche di alcune presunte tensioni tra BOE ed Apple per iPhone 14, che potrebbero spingere la società americana ad interrompere i rapporti.