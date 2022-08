iPhone 14 ed Apple Watch Series 8, brutte notizie: prezzi medi in aumento

Il prezzo medio di iPhone 14 ed Apple Watch Series 8 potrebbe salire, rispetto ai modelli attualmente presenti sul mercato. Non dovrebbe però trattarsi di un incremento diretto.

Questa notizia arriva a pochi giorni dall’annuncio della trimestrale di Apple che ha gettato ombre e luci sul futuro della società di Cupertino, la quale ha registrato un aumento delle vendite degli iPhone ma un crollo di quelle di Mac, iPad e dispositivi indossabili.

Secondo Gurman le prospettive economiche hanno messo il colosso di Cupertino in una posizione non facile, dal momento che stava già facendo i conti con un rallentamento delle vendite dei suoi prodotti e non vorrebbe allontanare i consumatori facendo salire i prezzi. Tuttavia, il nuovo MacBook Air con M2 è più costoso rispetto al modello precedente, e non è escluso che lo stesso accada anche con altri dispositivi.

Il prezzo medio di iPhone 14 potrebbe aumentare di 100 Dollari ma non per colpa di Apple. Come abbiamo a più riprese spiegato su queste pagine, l’iPhone 13 Mini da 5,4 pollici, che rappresenta il modello entry level, parte da 699 Dollari, ma non dovrebbe avere un successore il che implica che il modello base salirà a 799 Dollari. L’iPhone 14 Max da 6,7 pollici, che verrà introdotto al posto del Mini, sarà anche più costoso del modello standard da 6,1 pollici.

Per quanto riguarda Apple Watch, invece, il colosso di Cupertino avrebbe tre modelli in cantiere: l’Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2 ed Apple Watch Pro con display più grande. Series 8 ed SE dovrebbero avere lo stesso prezzo dei predecessori, mentre il Pro potrebbe costare tra 900 e 999 Dollari.

Sostanzialmente quindi non si tratterà di aumenti diretti, ma dei prezzi medi.