iPhone 14, Apple Watch Ultra ed Apple Watch Ultra in super sconto su Amazon

A pochi giorni dalla presentazione dei nuovi iPhone 15, partono su Amazon le classiche offerte sui vecchi modelli di iPhone. Tuttavia, il colosso di Seattle permette di portare a casa a prezzi ridotti anche altri dispositivi della lineup 2022: stiamo parlando di Apple Watch Ultra ma anche di Apple Watch Series 8.

Di seguito la lista degli sconti:

Apple iPhone 14 (128 GB) - Galassia: 799 Euro (879 Euro)

- Galassia: 799 Euro (879 Euro) Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) - Nero siderale: 1179 Euro (1229 Euro)

- Nero siderale: 1179 Euro (1229 Euro) Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop verde - Small. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata: 795 Euro

Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop verde - Small. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata: 795 Euro Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular, 45mm) Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color argento con Loop in maglia milanese color argento. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua: 799 euro

Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color argento con Loop in maglia milanese color argento. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua: 799 euro Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte - Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua: 549 Euro

Come sempre, Amazon non ha fornito alcuna indicazione in merito alla data di scadenza delle offerte, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poter godere delle promozioni.