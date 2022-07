iPhone 14, in arrivo un modello senza slot SIM? L'indiscrezione del Wall Street Journal

Mentre iPhone 14 Max soffre di problemi produttivi che potrebbero causare un ritardo del suo lancio, pare che Apple stia pensando ad un altro modello di iPhone 14, quest'ultimo destinato solo ad alcuni mercati e dotato di una serie di feature ben precise.

In particolare, a quanto pare la casa di Cupertino starebbe pensando ad un iPhone 14 privo di slot fisico per la SIM, ma dotato solo di compatibilità con lo standard eSIM. A far trapelare la notizia, finora mai comparsa tra i numerosissimi rumor relativi al nuovo smartphone targato Apple, è un report del Wall Street Journal.

Sempre il Wall Street Journal spiega comunque che Apple non passerà in blocco all'eSIM tanto presto, ma che anzi l'alloggiamento fisico per la SIM continuerà ad esistere almeno fino ad iPhone 15: secondo il giornale, infatti, quello dell'eSIM su iPhone 14 sarà perlopiù un test per verificare quanto la tecnologia interessi al pubblico.

Per questo stesso motivo, più che di un quinto modello di iPhone 14, quella dotato di eSIM sarà una variante di un modello già noto di iPhone, come per esempio iPhone 14, iPhone 14 Pro o iPhone 14 Pro Max. Al momento, comunque, non sappiamo quante versioni del melafonino di nuova generazione riceveranno la variante priva di slot per la SIM.

Allo stesso modo, non sappiamo ancora su quali mercati verrà pubblicata la versione eSIM di iPhone 14, anche se è probabile che uno di questi (se non addirittura l'unico) sia quello americano: già diversi mesi fa, infatti, Cupertino aveva avvisato i provider statunitensi di servizi di telefonia che avrebbe iniziato a rilasciare smartphone compatibili solo con le SIM digitali. Intanto, comunque, pare che Apple si aspetti vendite enorme da iPhone 14, che potrebbe addirittura surclassare iPhone 13.